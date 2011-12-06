Tayyar: Şike yasası geçerse istifa ederim

T24



'Eğer geçerse istifa ederim'



Şike Yasası Perşembe komisyonda pazar Meclis'te





Canikli: Şike Yasası’nı aynen geri göndereceğiz



Köşkle çatlak mı var?





'Görüş ayrılığı yok'





Arınç, 'Cesaret edemezler' demişti





Yüksek Mahkeme'ye gidebilir



AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen şike yasasına ilişkin yeni bir teklifte bulundu. Tayyar, "Yasayı referanduma götürelim" dedi ve ekledi: "Eğer geçerse istifa ederim."Şamil Tayyar, Futbolda Şike Operasyonu'nda gözaltına alınıp tutuklananların serbest kalmasını sağlayacak olan şike yasasındaki değişikliğin Meclis'ten geçmesine karşı çıkmıştı. Yasa değişikliğinin Meclis'ten geçerek Cumhurbaşkanı'na sunulması üzerine Tayyar, Cumhurbaşkanı Gül'e bir mektup yazarak değişikliğin yürürlüğe girmesi halinde ortaya çıkacak olumsuzlukları bildirmişti.TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda "şike yasası" olarak adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye gönderilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa’yı 8 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de görüşecek.Adalet Komisyonu, şike cezalarında indirim öngören ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade edilen yasanın komisyonlarına havale edilmesinin ardından gündemini belirledi.Komisyon, yasayı 8 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de görüşecek.Yasanın Pazar günü de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.Canikli, ''AK Parti olarak, şu an itibariyle, o anda mutabakata vardığımız şartlar ve hususların içeriğinde, özünde herhangi bir değişiklik sözkonusu değil. Bu kanaatimizi, mutabakatı değiştirecek herhangi bir gelişme olmamıştır. AK Parti, MHP ve CHP ile birlikte o mutabakatını devam ettirmektedir'' dedi.Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın vetoyu destekleyen sözlerinin hatırlatılması üzerine ''AK Parti Grubu olarak, bu kanaatimizi, kararımızı değiştirecek bir husus sözkonusu değildir. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın geri gönderme durumu sözkonusu. Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır ve anayasal yetkisini kullanmıştır'' diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Canikli, ''Bundan 'Siz, Cumhurbaşkanlığına, Çankaya Köşkü'ne bu yasanın aynen iade edilmesi taraftarısınız' anlamını çıkartabilir miyiz?'' sorusuna, ''AK Parti Grubu olarak kanaatimiz bu yönde. Başlangıçta o mutabakatta öngörülen amaç ve husus aynen devam ediyor. ' yanıtını verdi.Yasasın “kişiye özgü olduğu” eleştirilerine de yanıt veren Canikli, ''Herkesin kendi kanaatini paylaşması son derece doğaldır, saygıyla karşılıyoruz. Herkes kamuoyu ile düşüncesini paylaşabilir'' dedi.Canikli, yasanın ne zaman çıkacağının sorulması üzerine, ''Yasanın bir an önce Genel Kurul’da görüşülmesinin uygun olacağını düşünüyoruz'' dedi.''AK Parti ile Çankaya Köşkü arasında bir çatlak olduğu konusunda yorumlar var'' denilmesi üzerine Canikli, ''Bu yorumlar kesinlikle doğru bir değerlendirme değil. Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal yetkisini kullanmıştır. Herkes aynı siyasi parti içerisinde olabilir, dışarıda olabilir, vatandaşımız veya Sayın Cumhurbaşkanımız olabilir. Herkesin kendi kanaati vardır ve herkes herkesle aynı düşünmek zorunda değil.”Canikli, bir gazetecinin ''Bakanların açıklamalarına bakınca, Hükümet ile AK Parti Grubu arasında da bir görüş ayrılığı var'' sözlerine, ''Hayır, öyle bir görüş ayrılığı sözkonusu değil'' yanıtını verdi. Ancak AKP içindeki şike tartışmasında Bülent Arınç ve Şamil Tayyar'ın Cumhurbaşkanı'nın vetosunu destekledikleri yönündeki açıklamalarına daha önce de Mustafa Elitaş karşı çıkmıştı.Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı'nın şike cezasının indirilmesini öngören düzenlemeyi veto etmesini “hayırlı oldu” sözleriyle değerlendirmiş, “Hiçbir milletvekili tekrar Meclis’e getirmeye cesaret edemez” demişti.''Yasanın Meclisten Çankaya Köşkü’ne aynen gönderilmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yasayı referanduma ya da Anayasa Mahkemesine götürmesi konusunda endişeleri olup olmadığının'' sorulması üzerine Canikli, ''Olabilecek ihtimaller yasalarda bellidir, onu da biliyoruz zaten ama Sayın Cumhurbaşkanımız isterlerse Anayasa Mahkemesi’ne götürebilirler. Bu konuda, bu şekilde bir beklenti içerisinde değiliz'' diye konuştu.Canikli, beklentilerinin, kanunun Genel Kurul’dan çıkmış haliyle kabul edilmesi yönünde olduklarını belirterek, ''Ama takdir Meclis’in, o konuda ne olur bilemeyiz. Ancak biz, AK Parti olarak aynen yasalaşması yönündeyiz'' dedi.