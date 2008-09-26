Tayvanlı üç çocukta böbrek taşı çıktı

Çin'de zehirli sütten iki goril hasta oldu



Tanzanya Çin'den süt ve süt ürünleri ithalatını durdurdu

Tayvan'ın doğusundaki İlan bölgesinin sağlık sorumlusu Liu Yi-lien, sık sık Tayvan ile Çin arasında seyahat eden bir ailenin 3 yaşlarındaki iki kız çocuğu ile 1 yaşındaki bir erkek çocuğunda böbrek taşı oluştuğunu söyledi.Çocuklardan birinin annesinde de benzer böbrek sorunları olduğu kaydedildi.Liu, çocukların tümünün Çin'de üretilen sütten içtiğini, ancak böbrek taşı rahatsızlıkları ile içtikleri süt arasında bağlantı kurmak için daha fazla test yapılması gerektiğini açıkladı.Söz konusu açıklamanın doğrulanması halinde, melaminli süt ve süt ürünleri skandalı, Çin ve Çin'e bağlı Hong Kong ile Macau dışında ilk kez başka bir ülkede ortaya çıkmış olacak. Ancak, çocukların bu ürünleri Tayvan'da değil, Çin'de de tüketmiş olabileceğine dikkat çekiliyor.