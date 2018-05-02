Tayvanlı turistten Kapadokya'da sürpriz evlilik teklifi

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'e tatil için gelen Tayvanlı turistler, Türk bayraklı tişörtler giyip Kapadokya\'yı gezdi. Kafiledeki turistlerden biri kız arkadaşına evlilik teflifinde bulundu.

Tayvan\'ın başkenti Taipei\'den bir haftalık tatil için Nevşehir\'e gelen 20 kişilik turist kafilesi Kapadokya\'nın tarihi mekanlarını gezdi. Türk bayraklı tişörtler giyen kafilede bulunan Jack Huang (28), gezi sırasında kız arkadaşı Vicky Lee\'ye (28) sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Lee, romantik teklifi kabul etti.

Turist kafilesinin rehberi Atilla Mahir, \"Tayvanlı grubumuzla Antalya\'dan başladığımız bir haftalık gezimize Denizli ve Kapadokya ile devam ediyoruz. Turistlerimiz gezilerini Türk bayraklı tişörtlerle yapmak istediklerini söylediler. Gezimiz güzel bir şekilde devam ediyor\" dedi.

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