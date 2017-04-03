Tayvanlı nine Louis Vuitton çantada taze balık taşıdı

Tayvan'da yaşlı bir kadının bin dolar değerindeki Louis Vuitton çantada pazardan aldığı taze balıkları taşıması sosyal medyada viral oldu.

Büyükannesinin hediye ettiği lüks çantayı pazar torbası olarak kullanması karşısında torunu, şaşkınlığa uğradı.

Lüks bir tasarım çanta taşıdığını fark etmeyen büyükanne, pazardan aldığı sebze-meyvelerini ve taze balıklarını buna doldurdu.

Yaşlı kadın, heyecanla torununa teşekkür etti ve çantanın su geçirmez özelliğini ne kadar beğendiğini anlattı. Ancak çantayı biraz da ağır bulduğunu söylemeyi unutmadı.

Tasarım çantanın 1.110 dolara satılıdığı biliniyor.

Kullanıcı viral olan paylaşımında, yıllardır aynı eski el çantasını taşıyan büyükannesini büyük ve pahalı bir çantayla mutlu etmek istediğini yazdı.

Yaşlı kadının mutluluğunu gördüğündeyse, çantayı aslında yanlış kullandığını yüzüne vurmak istemedi.

Paylaşım sosyal medyada 31 binden fazla beğeni aldı.

Bir kullanıcı şu yorumu yaptı:

"Büyükannen tezgahlar arasında çalım atarken pazardaki en şık insandı eminim."

Bir başkasıysa Louis Vuitton çanta taşıyan Titanik yolcularının gemiyle beraber batmaktan kurtulduğu yönündeki dedikoduları hatırlattı.