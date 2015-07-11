Tayvan'ın yeni fenomeni 'dünyanın en yakışıklı manavı'

Tayvan’da bir manav çalışanı, fotoğraflarının internette paylaşılmasıyla “dünyanın en yakışıklı tezgâhtarı” olarak anılmaya başlandı. Taipei’de bir manavda tişörtünü çıkararak çalışan Wang Xianghong müşteriler tarafından fotoğraflandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf hemen büyük ilgi topladı.

Üniversite son sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Xianghong, manavda haftanın dört günü çalıştığını ve mezun olduktan sonra orduda hizmet vermeyi düşündüğünü söyledi. Yerel medyaya verdiği röportajda genellikle orta yaşlı kadınların meyve almaya geldiklerinde bilerek kendisine yaklaştıklarını ve formda görüntüsüyle birçok yorum aldığını söyledi.

Radikal’de yer alan habere göre, manavın sahibi Xianghong’un, oğlunun ilkokul arkadaşı olduğunu, manavda çalışan sıkıntısı yaşadıkları için yardım ettiğini söyledi. Manav sahibi, Xianghong’un ünlü olmasından sonra işlerinde bir artış olduğunu da belirtti.

Xianghong, bu ünüyle Çin sosyal medyasında daha önce fotoğrafları yayılan “en çekici kaymak satıcısı”, “en çekici pasta satıcısı” ve “domuz eti prensesi” gibi bir dizi kadın ve erkek tezgahtara katılmış oldu.