Tayvan’ı Dujuan vurdu



Tayvan'da korkulu saatler yaşanmasına neden olan Dujuan Tayfunu'nun hızının saatte 227 kilometreye kadar çıktığı bildirildi. Ada ülkesinin kuzeyini etkisi altına alan tayfun yüzünden en az 3 kişi hayatını kaybederken 340 kişi de yaralandı.

Tayfunun, sokaklarda yıkıma ve trafik kazalarına yol açtığı, yaklaşık 2 milyon kişinin de elektriksiz kaldığı belirtildi.

Bon Jovi konseri iptal

Yetkililer, tayfun öncesi 12 binden fazla kişiyi güvenli yerlere tahliye etti. Ayrıca tren ve uçak seferleri ertelenirken okullar, iş yerleri ve borsa kapalı kaldı. ABD'li rock grubu Bon Jovi'nin başkent Taipei'de vereceği konser de iptal edildi.

Tayvan'da Ağustos 2009'da meydana gelen Morakot adlı yıkıcı tayfun ülkenin güneyinde 600 kişinin hayatına mal olmuştu. Kurbanların çoğu toprak kayması nedeniyle ölmüştü. #bibig#

Çin'de kırmızı alarm

Tayfun, salı sabahı Çin'in güneydoğusunu da vurdu. Çin Meteoroloji İşleri de tayfun uyarısı yapmış ve ülkede alarm seviyesi en yüksek seviye kırmızıya yükseltilmişti.