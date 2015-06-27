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Dünya

Tayvan'daki eğlence parkında yangın

Yetkililer 83 kişinin durumunun ciddi olduğunu 131 kişinse hafif yaralandığını açıkladı

27 Haziran 2015 23:26

Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Formosa Su Parkı’nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 200’ün üzerinde kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

AP haber ajansının itfaiye departamanına dayandırdığı bilgilere göre bin kişinin katıldığı bir partinin yakınlarında bir patlama meydana geldi. Yetkililer 83 kişinin durumunun ciddi olduğunu 131 kişinse hafif yaralandığını açıkladı.

Patlama, yerel saatle 20.30'da meydana geldi. Görgü tanıkları yangın öncesinde gökyüzüne bir çeşit toz yükseldiğini söylese de, patlamanın sebebi bilinmiyor.

Yangının kontrol altına alındığı su parkı, olayın ardından kapatıldı. Olay uzman ekiplerce araştırılıyor.

 

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