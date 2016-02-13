Tayvan'daki depremde ölü sayısı 116'ya yükseldi

Tayvan'ın güneyinde cumartesi günü meydana depremde ölü sayısı 116'ya yükseldi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Radikal'de yer alan habere göre; depremden etkilenen bölgede 5 bin kişi su sıkıntısı çekiyor. Halka acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve su ulaştırılmaya çalışılıyor. Sağlık yetkilileri, bölgede havanın ısınmaya başlamasıyla bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla gerekli tedbirleri almaya hazırlanıyor. Bölgedeki depremde Tainan kentinde 17 katlı bir rezidansın yanı sıra 10 bina yıkılmış, 5 bina da ciddi hasar görmüştü.

Depremde yıkılan ve en çok ölümün yaşandığı 17 katlı rezidansı inşa eden Weiguan şirketinin bazı eski yöneticileri, ihmâl nedeniyle ölüme sebebiyet vermekten gözaltına alınmıştı.