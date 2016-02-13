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Dünya

Tayvan'daki depremde ölü sayısı 116'ya yükseldi

Weiguan şirketinin bazı eski yöneticileri, ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet vermekten gözaltına alınmıştı

13 Şubat 2016 22:29

Tayvan'ın güneyinde cumartesi günü meydana depremde ölü sayısı 116'ya yükseldi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 

Radikal'de yer alan habere göre; depremden etkilenen bölgede 5 bin kişi su sıkıntısı çekiyor. Halka acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve su ulaştırılmaya çalışılıyor. Sağlık yetkilileri, bölgede havanın ısınmaya başlamasıyla bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla gerekli tedbirleri almaya hazırlanıyor.  Bölgedeki depremde Tainan kentinde 17 katlı bir rezidansın yanı sıra 10 bina yıkılmış, 5 bina da ciddi hasar görmüştü. 

Depremde yıkılan ve en çok ölümün yaşandığı 17 katlı rezidansı inşa eden Weiguan şirketinin bazı eski yöneticileri, ihmâl nedeniyle ölüme sebebiyet vermekten gözaltına alınmıştı.

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