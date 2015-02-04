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Dünya
Deutsche Welle

Tayvan'da uçak düştü

Tayvan'da yolcu uçağı nehre düştü. 58 kişinin bulunduğu uçak iç hat seferi yapıyordu. Kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

04 Şubat 2015 10:46


Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songshan Havaalanı'ndan yine Tayvan'daki Kinmen Havaalanı'na gitmek üzere kalkan yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra bir köprüye çarparak Keelung nehrine düştü. ATR-72 tipi uçakta 5'i mürettebat 58 kişi bulunuyordu.

Tayvan merkezli haber ajansı CNA, kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü duyurdu. Fransız Haber Ajansı (AFP), kurtarma ekiplerinin enkazda 9 cesede ulaştıklarını belirtti. Tayvanlı bir TV ise ölü sayısını 10 olarak duyurdu. 18 kişinin sağ olarak enkazdan çıkarıldığı bildirildi. Ekipler, enkaza sıkışan diğer yolcu ve mürettebat üyelerini kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TayvanTaipei Songshan HavaalanıTayvan Kinmen HavaalanıKeelungCNAHaber AjansıDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NHBK

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