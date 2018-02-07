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Dünya
Deutsche Welle

Tayvan'da kurtarma çalışmaları sürüyor

Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı yediye çıktı, 67 kişi ise kayıp. Aynı bölgede 5.7'lik yeni bir deprem yaşandı.

07 Şubat 2018 23:19

Güneydoğu Asya ülkesi Tayvan'da Salı günü meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken, 5.7 büyüklüğünde yeni bir şiddetli sarsıntı yaşandı. Yetkilileri bu depremin merkezinin de ilk depremdeki gibi Hualien kenti yakınları olduğunu açıkladı.

Kurtarma ekipleri yedi kişinin yaşamını yitirdiği depremde enkaz altında olduğu tahmin edilen 67 kişiyi bulmak için yıkılan binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelerde kayıp sayısı 150 olarak açıklanmıştı.

Depremde yaralanan 260 kişi arasında arasında Çin, Çek, Japon, Singapur ve Güney Kore vatandaşları bulunuyor.

Kendilerinden haber alınamayanların çoğunun enkaz altında sıkışmış vaziyette olduğu düşünülüyor. Son olarak kısmen çöken Marshal Oteli'nin enkazında yapılan çalışmada, bir kişi canlı olarak kurtarıldı. Ulaşılan bir başka kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kurtarma ekipleri otenin yakınındaki 12 katlı bir apartmanın enkazına da yoğunlaşmış durumda.

Kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerden Yang Hsi Hua, yaşanan felaketin Hualien'de bügüne kadarki en büyük deprem olabileceğini belirterek, "Hiç böyle bir şey yaşamadık, şimdiye kadar bir binanın tamamen yıkıldığını hiç görmemiştik. Deprem sürekli sarsıyordu, bu nedenle insanlar çok korktu, kurtulmak için boş alanlara koştuk" diye konuştu.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre 830 kişi barınma merkezlerine sığındı, bin 900 konuta ise elektrik verilemiyor.

Çarşamba günü Hualien kentini ziyaret eden Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, önceliklerinin kurtarma çalışmaları olduğunu, enkazda kalanların çıkarılması için çaba gösterildiğini söyledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıklamıştı. Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

rtr,AFP,dpa/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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