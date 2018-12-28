Tayvan'da kaçak elektrik kullanan kripto madencisi gözaltına alındı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu bir kişiyi, kaçak elektrikle 14.5 milyon dolar değerinde kripto para birimi madenciliği yaptığı suçuyla gözaltına aldı.

EBC Dongsen News’da yer alan habere göre, Yang isimli kripto para birimi madencisi, 3.25 milyon dolar değerinde elektriği kaçak bir şekilde kullanarak, Yeni Taipei, Taoyuan ve Hsinchu kentlerinde 17 farklı madencilik merkezi üzerinden Bitcoin ve Ether madenciliği yaptı. İddialara göre Yang, söz konusu kentlerde çeşitli mağazalar kiralayarak, elektriğin kaçak olarak kullanıldığının fark edilmemesi için elektrik tellerini yeniden düzenledi.

Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu Yöneticisi Wang Zhicheng söz konusu olayın, Tayvan’da faaliyet gösteren devlete ait Taiwan Power şirketinin yaptığı bir soruşturmada, Yang’in kiraladığı mağazalardan birindeki güç kaynaklarının hatalı bulunmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

