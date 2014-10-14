Hermafrodit salyangoz keşfi eşcinsel evlilik mücadelesine adandı

Tayvan’da daha önce rastlanmamış hemafrodit bir kara salyangozu tanımlandı. Bilim insanları, “salyangoz hızında ilerleyen evlilik eşitliği mücadelesine” atfen, yeni salyangoz türüne Aegista diversifamilia* adını verdi.

Bianet’in haberine göre, araştırma esnasında Tayvan ve birçok ülkede eşcinsel evliliklerin tanınması için mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Dr. Yen-Chang Lee, “Pulmonata yer salyangozları, hemafrodit hayvanlardır; yani hem erkek hem dişi üreme organlarına sahipler. Hayvan krallığında cinsel çeşitliliği temsil ediyorlar. Biz de bu salyangoza evlilik eşitliğinin tanınması mücadelesini hatırlatacak bir isim vermeye karar verdik” dedi.

Tayvan’a özgü kara salyangozu Aegista subchinensis 1884’te tanımlanmıştı, ancak 2003’te araştırmacılar iki cins kara salyangozu olduğunu fark etti.

Dr. Lee batı ve doğu salyangoz popülasyonları arasındaki fiziksel farklılıklar üzerinde çalışırken, Aegista diversifamilia da kendi biyolojik sınıflandırmasına kavuştu.

* "diversifamilia", "aile çeşitliliği" anlamına geliyor.



