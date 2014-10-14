T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hermafrodit salyangoz keşfi eşcinsel evlilik mücadelesine adandı

Yayvan'da yeni sınıflandırılan salyangoz türü 'salyangoz hızında ilerleyen evlilik eşitliği mücadelesine' atfen 'Aegista diversifamilia' olarak isimlendirildi

14 Ekim 2014 20:38

Tayvan’da daha önce rastlanmamış hemafrodit bir kara salyangozu tanımlandı. Bilim insanları, “salyangoz hızında ilerleyen evlilik eşitliği mücadelesine” atfen, yeni salyangoz türüne Aegista diversifamilia* adını verdi.

Bianet’in haberine göre, araştırma esnasında Tayvan ve birçok ülkede eşcinsel evliliklerin tanınması için mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Dr. Yen-Chang Lee, “Pulmonata yer salyangozları, hemafrodit hayvanlardır; yani hem erkek hem dişi üreme organlarına sahipler. Hayvan krallığında cinsel çeşitliliği temsil ediyorlar. Biz de bu salyangoza evlilik eşitliğinin tanınması mücadelesini hatırlatacak bir isim vermeye karar verdik” dedi.

Tayvan’a özgü kara salyangozu Aegista subchinensis 1884’te tanımlanmıştı, ancak 2003’te araştırmacılar iki cins kara salyangozu olduğunu fark etti.

Dr. Lee batı ve doğu salyangoz popülasyonları arasındaki fiziksel farklılıklar üzerinde çalışırken, Aegista diversifamilia da kendi biyolojik sınıflandırmasına kavuştu.

* "diversifamilia", "aile çeşitliliği" anlamına geliyor.


 

ETİKETLER

tayvanhermafroditsalyangozbulundueşcinsel evliliğiaile çeşitliliğiyen chang leeaegista diversifamiliakara salyangozulgbti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24