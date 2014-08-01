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Dünya
Deutsche Welle

Tayvan'da gaz kaçağı faciası

Tayvan'ın Kaohsiung kentinde gaz sızıntısından dolayı meydana gelen bir dizi patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi can verdi.

01 Ağustos 2014 13:14


Tayvan'ın ikinci büyük kenti olan Kaohsiung'da meydana gelen olayda 270'ten fazla kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün patlama sonrası çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiyeciler olduğu belirtildi. 22 itfaiyecinin de yaralandığı açıklandı.

Yangın, tüm gece boyunca süren çalışmalar sonunda sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Patlamaların meydana geldiği bölgeden bin 100 dolayında kişi tahliye edildi. Enkaz kaldırma ve yardım çalışmalarında görev almak üzere olay yerine bin 400 asker sevk edildi.

'Alevler 20'nci kata kadar yükseldi'

AFP Ajansı'na konuşan görgü tanığı Johnson Liu şunları anlattı: "Alevler bir binanın 20'inci katına kadar yükseldi. Patlama itfaiye araçları ve otomobilleri havaya savurdu. Patlamanın şiddetiyle boylu boyunca yarılan caddede en az 10 ceset saydım."

Tayvan'ın resmi haber ajansı CNA'ya konuşan bir başka görgü tanığı, "Patlamalar gök gürültüsü gibiydi. İşyerimin önünde kaldırım ortadan ikiye ayrıldı. Deprem gibiydi" sözleriyle olayı anlattı.

Tayvan Ekonomi Bakanı Çang Çiya Çu, gaz kaçağının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Kaohsiung'da 1997 yılında gaz sızıntısından dolayı meydana gelen patlamada 5 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Tayvan KaohsiungKaohsiungAjansıJohnson LiuTayvanCNAEkonomi BakanıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpaNH/BW

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