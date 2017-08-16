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Dünya
Deutsche Welle

Tayvan'da elektrik kesintisinin faturası ağır oldu

Tayvan'da ülke genelinde birkaç saatliğine kesilen elektrikler, Ekonomi Bakanı'nın istifasına, Cumhurbaşkanı'nın da özür dilemesine yol açtı.

16 Ağustos 2017 22:48

Tayvan'da salı akşamı birkaç saatliğine kesilen elektriklerin faturası ağır oldu. Ada genelinde 6,68 milyon haneyi elektriksiz bırakan; evleri, ofisleri, alışveriş merkezlerini ve trafik ışıklarını karanlığa gömen kesinti yüzünden Tayvan Ekonomi Bakanı Lee Çih-kung istifa etti.

Yaklaşık 23 milyon nufusa sahip ülkedeki en büyük doğalgaz tesisi olan Tatan Enerji Santrali'ndeki jeneratör arızasından kaynaklanan elektrik kesintisinin "yapısal problemler" nedeniyle gerçekleştiği ve teçihizatın değişimi sırasında da bir insan hatası meydana geldiği açıklandı.

Enerji tedarikinden sorumlu bakanlıktaki görevini bıraktığını açıklarken özür de dileyen Lee, hatayı yapan kişinin cezalandırılacağını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan krizle ilgili bir özür de Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai İng-ven'den geldi. Tsai, "Yaşanan rahatsızlık ve sebep olunan sıkıntı nedeniyle yönetim adına içtenlik özür diliyorum. Böyle bir şey olmamalıydı" açıklamasında bulundu.

Tsai, ülkenin "kırılgan güç kaynağı sistemlerinin" de gözden geçirilmesi için de talimat verdi.

Tayvan hükümeti ise olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Salı günkü kesinti, Tayvan'da 1999 yılındaki Jiji depreminden bu yana yaşanan en büyük elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa/Reuters,CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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