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BBC Türkçe

Tayvan'da dokuz saat izlenen gökkuşağı rekor kırdı

Tayvan'da gökyüzünde dokuz saat süresince görülen gökkuşağı rekor kırdı. Bir önceki rekor İngiltere'deki bir gökkuşağındaydı.

29 Nisan 2018 20:30

Geçen hafta Tayvan'ın başkenti Taipei'nin dağlarında Çin Kültür Üniversitesi profesörleri ve öğrencileri dokuz saat süren bir gökkuşağı gösterisini izlediler.

Atmosferik Bilimler bölümünden profesör Chou Kun-hsuan, "Harikuledeydi..Gökten bir hediye gibiydi. O kadar ender ki" dedi.

Chou'nun yanı sıra profesör Liu Ching-huang bölüm öğrencileri ve kampüsteki toplulukla birlikte gökkuşağını belgeleme çabalarına öncülük etti.

Ekibin gözlemleri, fotoğraflar ve videolar gökkuşağının saat 06.57'den 15.55'e kadar, yani 8 saat 58 dakika sürdüğünü gösteriyor.

Eğer doğrulanırsa 14 Mart 1994 tarihinde İngiltere'nin Yorkshire kentinde görülene ait olan en uzun gökkuşağı rekoru da kırılmış olacak.

Guinnes Dünya Rekorlarına göre, İngiltere'deki gökkuşağı 09:00'dan 15:00'a kadar yani altı saat sürmüştü.

Guiness sitesine göre gökkuşakları genelde bir saatten daha az sürüyor.

Prof. Chou, "Dört saat sonra tüm öğrencilerimizi ve okulda herkesi fotoğraf çekmek ve bize göndermeleri için harekete geçirdik. Altı saatlik rekoru kırdıktan sonra ise öğle yemeğinde oturamadım bile. O kadar heyecanlıydım. Gökkuşağını yakalamdığımızdan emin olmak istiyordum. Ama gökkuşağı üç saat farkıyla bir önceki rekoru geçti" dedi.

Fakülte şimdi Guinness rekorlarına başvurmak için tüm kanıtları topluyor.

Profesör Chou, "Sadece bölüm olarak 10 bin fotoğraf çekildi. Kampüstekiler ve çevrede yaşayan insanlar da bolca fotoğraf çekti. Guiness'e gökkuşağının dokuz saat sürdüğünü saniye saniye ispat edebiliriz" dedi.

Gökkuşağının bu kadar uzun süre kalmasında kuzey doğu Muson yağmurlarının nemi havada hapsetmesi, bulutlar, güneş ve saniyede 2,5 metre hızla esen rüzgar da etkili oldu.

Kampüsün bulunduğu Taipei'nin Yangmingshan dağlık bölgesinde bu tür atmosferik koşulların yaygın olduğunu söyleyen Prof. Chou, "Taipei kenti turizm idaresine haber vermeyi düşünüyorum. Kışın Taipei'de dokuz saat süren gökkuşağı izleyebilirsiniz. Harika! Taipei'ye gelin desinler" diye konuştu.

Görseller Çin Kültür Üniversitesi'ne ait.

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