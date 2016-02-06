Tayvan'da deprem uykuda yakaladı



Tayvan'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Depremin merkez üssünün yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfuslu Kaohsiung kenti yakınlarındaki Meinong olduğu açıklandı.

Yerel saatle sabaha karşı 4:00 sularında meydana gelen deprem Tayvanlıları uykuda yakaladı. Onlarca kişinin halen kayıp olduğu belirtiliyor.

2 milyon kişinin yaşadığı Tainan kentindeki küçük ve az katlı evler depremde fazla hasar görmezken, çok katlı birçok binada büyük hasar meydana geldi, bazı binalar ise tamamen çöktü.

Yıkılan 16 katlı bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer 256 kişinin yaşadığı belirtilen binanın inşaatında usulsüzlük olup olmadığının ortaya çıkarılması için inceleme başlattı. Tayvan CNA ajansının haberine göre hayatını kaybedenlerin 5'i söz konusu binada yaşıyordu. Binadan şimdiye kadar yaklaşık 120 kişinin kurtarıldığı belirtiliyor.

Önlem amacıyla ülkenin güneyindeki hızlı tren seferleri durduruldu. Normal tren seferleri ise devam ediyor.

Tayvan'da 1999 yılında meydana gelen depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.