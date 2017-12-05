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Dünya

Tayvan’da 9 saat izlenebilen gökkuşağı rekor kırdı 

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Aralık (DHA)- Tayvan geçtiğimiz gün insanlığın bildiği en uzun süreli gökkuşağına şahit oldu

05 Aralık 2017 17:16

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Aralık (DHA)- Tayvan geçtiğimiz gün insanlığın bildiği en uzun süreli gökkuşağına şahit oldu.

Taipei dağlarındaki Çin Kültür Üniversitesi öğrencileri ve personelinin araştırmalarına göre gökkuşağı kuzey Tayvan\'da tam 8 saat 58 dakika sürerek dünyadaki en uzun ömürlü gökkuşağı rekorunu kırdı. Renkli görüntü 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.57 - 15.55 arasında gerçekleşti. 14 Mart 1994\'te İngiltere\'nin Yorkshire eyaletinde kırılan ve 6 saat olarak kaydedilen rekor da böylece kırılmış oldu.
Tayvan\'daki öğrenciler, gerçekleşen olayı belgeleyebilmek için gözlerini gökyüzünden ayırmadı.

University of Atmospheric Sciences\'ın profesörlerinden Chou Kun-hsuan uluslarıarası basına verdiği röportajda  \"Şaşırtıcıydı... Gökyüzünden bir hediye gibi geldi... Bu çok nadir bir görüntü!\" dedi.

Bir hafta önce yaklaşık altı saat uzunluğunda bir gökkuşağına tanık olduktan sonra,  başka bir gökkuşağı görüntüsüne karşı hazırlıklı olmaya söz veren Kun-hsuan,  \"Dört saat sonra tüm öğrencilerimizi harekete geçirdik ve okuldaki herkesi fotoğraf çekmeleri ve resimleri göndermeleri için bilgilendirmeye başladık\" dedi. 

Çin Kültür Üniversitesi Perşembe günü yayınladığı bültende öğrencilerden ve personelden gökkuşağının tüm fotoğraf veya videolarını  yeni bir dünya rekoru kırıldığını kanıtlamak amacıyla Guinness Dünya Rekorları\'na göndermelerini istedi.

Okul, yapmış olduğu çevrimiçi açıklamada, \"Ne kadar çok olursa olsun, saniyede bir yeni fotoğrafa ihtiyacımız var \"dedi.

Atmosfer Bilimleri Bölümü tarafından çekilen yaklaşık 10.000 resim ve bölgedeki öğrenciler  tarafından paylaşılan binlerce görüntü ile Kun-hsuan, şampiyonluğu kazanacaklarından emin.

Kun-hsuan, \"Guinness\'e bu gökkuşağının 9 saat sürdüğünü saniye saniye kanıtlayabileceğimize eminim\" dedi. 

Kun-hsuan, renkli görüntülerin ortaya çıkması için şehrin turizm bölümüne ulaşmayı planladığını da belirtti. 

 

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