T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem (3)

(Görüntü ve gelişmeler eklendi) Nafiz Albayrak / New York, 6 Şubat (DHA) – Doğu Asya ülkelerinden Tayvan 6

07 Şubat 2018 01:39

(Görüntü ve gelişmeler eklendi)

Nafiz Albayrak / New York, 6 Şubat (DHA) – Doğu Asya ülkelerinden Tayvan 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Tayvan Başbakanı William Lai iki kişinin hayatını kaybettiğini 114 kişinin \"hafif ve ağır yaralanmalarla\" tedavi için hastaneye kaldırıldığını ve göçük altında da kalan insanlar olduğunu teyit etti.
Depremin birçok binanın yanı sıra, bir otelin de yıkılmasına yol açtığı, yaklaşık 30 kişinin göçük altında kaldığı belirtildi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi depremin derinliğini 9.5 kilometre olarak ölçtü. Merkez üssü Hualien kenti olan deprem başkent Taipei’de de hissedildi.

Depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiği açıklandı. (Fotoğraflı)

 

 

Görüntü dökümü:

-------------------------
- Sosyal medyada depremin ardından paylaşılan video

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GörüntüAlbayrakNew YorkDHADoğu AsyaTayvanTayvan Başbakanı William LaiDepremin birçokABD Sismik Araştırmalar MerkeziMerkezHualienTaipeideDepreminHualianYilanPuliFotoğraflı     GörüntüSosyal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24