Tayvan faiz oranlarını çeyrek puan indirdi

Tayvan Merkez Bankası, faiz oranlarını, iki aydan kısa bir süre içinde dördüncü kez indirdi.



Buna göre, faiz oranları çeyrek puan indirilerek yüzde 3,125 olarak belirlendi.



Son iki ay içinde toplam 0,875 puan faiz indirimi yapılmış oldu.



Bankanın internet sitesinde yer alan açıklamada, faiz indiriminin, Tayvan'ın ihracatında iki ay üst üste meydana gelen gerilemeye karşılık ekonominin canlandırılmasını amaçladığı belirtildi.



Tayvan'da Ekim ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azaldı.

