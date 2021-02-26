Tayvan’daki kuraklık küresel çip üretimini vurdu

Küresel çip talebindeki artışa yetişmekte zorlanan elektronik sektörüne bir darbe de Tayvan'da yaşanan kuraklıktan geldi.

Çip fabrikaları, üretim için ihtiyaç duydukları suya erişmekte sorun yaşıyor.

Bu durum, ülkedeki çip üretimini artırma planlarına da zarar veriyor.

Tayvan dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alıyor.

Dünya çapında sokağa çıkma kısıtlamaları bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik cihazlarda talep patlamasına yol açmış, kısıtlamalar nedeniyle tedarik, üretim ve dağıtımda sorun yaşayan üreticiler talebe yetişemez hale gelmişti.

ABD'de başkanlık kararnamesi

Buna ek olarak küresel otomobil piyasasının da son aylarda canlanmaya başlaması, otomobillerin çok sayıda çip içermesi nedeniyle talebi daha da artırıyor.

Modern araçlarda yüzden fazla mikro işlemci çipi bulunabiliyor.

ABD merkezli otomotiv şirketi General Motors, piyasadaki çip kıtlığının kâr beklentilerini 2 milyar dolara kadar düşürebileceğini açıkladı.

Ford ve diğer üreticiler de otomobil ve kamyon üretimlerinin etkilendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden bir başkanlık kararnamesi ile ülkede yerli çip üretimini artırmanın yollarının üzerine 100 gün içinde bir rapor hazırlanmasına karar verdi.

Biden'ın ekonomi danışmanı Brian Deese de çip tedariki konusunda Tayvan ile iletişim halinde.

Bu hafta Tayvan hükümetine bir mektup yazan Deese, bu konudaki işbirlikleri için teşekkür etti.

Kamyonlarla su taşıma

Ada ülkesi Tayvan gelen talep üzerine ABD, Almanya ve Japonya'ya yardımcı olma sözü verdi.

Fakat son kuraklık, Tayvan'ın bu talebi karşılamasını zorlaştırıyor.

Hükümet işyerlerinin kullanabileceği su miktarına kısıtlama getirdi.

Bunun üzerine TSMC ve United Microelectronics'in de aralarında yer aldığı büyük çip üreticileri, tesislerine kamyonla su taşımanın yollarını aradıklarını açıkladı.

TMSC günde 156 bin ton suya ihtiyaç duyduğunu paylaştı.