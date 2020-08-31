Tayvan'da uçurtmaya dolanıp havalanan 3 yaşındaki çocuk, hafif sıyrıklarla kurtuldu

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Tayvan'da yapılan uçurtma festivalinde dev bir uçurtmaya dolanarak gökyüzünde sürüklenen 3 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yerel basın, Lin isimli kızın olaydan mucizevi bir şekilde sadece sıyrıklarla kurtulduğunu bildirdi.

Festivaldeki kalabalık uçurtma ile birlikte havalanan ve yaklaşık oyuz saniye boyunca rüzgarda uçuşan uçurtmanın arkasında sürüklenen çocuğu dehşetle izlemişti. Bir grup insan, sonunda uçurtmayı kontrol altına alıp Lin'i yere indirebilmişti.

Festivalin yapıldığı Şinçu kentinin yetkilileri ani bir rüzgarın uçurtmanın kuyruğunun Lin'e dolanmasına sebep olduğunu bildirdi. Olaydan sonra festivalin erken bitirilmesine karar verildi.