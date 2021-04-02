Tayvan'da tren raydan çıktı: 36 ölü, 72 yaralı

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Tayvan'da yolcu taşıyan bir tren, tünelde raydan çıktı. Kazada 36 kişi öldü ve 72 kişi yaralandı.

Trenin bir kamyona çarptıktan sonra raydan çıktığı belirtildi.

Taipei'den Taitung'a giden ve birçok turist taşıyan ekspresin Hualien'in kuzeyinde raydan çıktığı ifade edildi.

Olay yerinde çekilen görüntüler vagonlardan bazılarının ciddi darbeler aldığını gösterdi.

İtfaiye, tam kapasite dolu olan trende toplamda 350 kişi olduğunu duyurdu. Kurtarma çalışmalarında 80 ila 100 kişinin çıkarıldığı, ancak 5,6,7 ve 8 numaralı vagonlara itfaiyenin girmekte zorlandığı belirtildi.

Devlete bağlı Merkezi Haber Ajansı, kayıtsız bir kamyonun raylara doğru kayarak trenin kaza yapmasına sebep olduğunu belirtti. İtfaiye'nin paylaştığı fotoğraflarda ciddi hasar görmüş bir kamyon görülüyor.

Reuters, bunun adada 40 yıldır görülmüş en kötü tren kazası olduğunu belirtti.