Restoran kampanyası kaosa neden oldu; Taylandlı yetkililer, vatandaşlara "Lütfen adınızı 'Somon' olarak değiştirmeyin" dedi

Tayvan’da bir restoranın başlattığı kampanya onlarca insanın devlet dairelerine giderek isimlerini “Somon” olarak değiştirmelerine yol açtı. Yetkililer, insanlardan isimlerini “Somon” yapmayı bırakmalarını istedi.

The Guardian’ın aktardığı habere göre, Tayvan yerel medyasının “Somon kaosu” olarak duyurduğu olayda, yaklaşık 150 kişi bir restoran kampanyasına uymak için isimlerini değiştirmek istedi.

Bir sushi restoranı zincirinin başlattığı iki günlük kampanyada kimliğinde “gui yu” (Çince somon) ifadeleri yer alan kişilere beş arkadaşlarıyla birlikte sınırsız sushi şansı sunuldu.

Yaklaşık 150 kişinin devlet dairelerine giderek isimlerini “Somon” yapmak istemeleri tepki çekti. Tayland İçişleri Bakanı Yardımcısı Chen Tsung-yen, bunun vakit kaybı ve gereksiz kağıt işi olduğunu söyledi. Tsung-Yen “Umarım herkes mantıklı davranır” dedi.

Tayland vatandaşlarına hayatları boyunca üç defa isimlerini değiştirme imkanı sunuyor.