Tayvan, Çin ordusuna ait 38 uçağın hava savunma tanımlama bölgesine girdiğini bildirdi

T24 Dış Haberler

Tayvan, 38 Çin askeri jetinin kendi hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) girdiğini söyledi. Açıklamada bunun Pekin'in şu ana kadar yaptığı en büyük ihlal olduğu belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında nükleer kapasiteli bombardıman uçakları da bulunan jetlerin cuma günü bölgeye iki dalga halinde girdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada Tayvan'ın karşılık olarak kendi savaş uçaklarını havalandırdığı ve hava savunma sistemlerini hazır hale getirdiği belirtildi.

Tayvan, son bir yıldır Çin'in yaptığı ihlalleri gündeme getiriyordu. Ağustos ayında 28, Eylül'de de 19 uçak Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine girmişti.

Bir ülkenin toprakları ve ulusal hava sahası dışında kendi belirledikleri, yabancı uçakları takip ettikleri; teknik olarak uluslararası hava sahası konumunda olan, alanlara hava savunma tanımlama bölgesi deniyor.