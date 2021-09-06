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Dünya

Tayvan: Çin ordusuna ait 19 uçak, hava savunma tanımlama bölgesine girdi

Tayvan, hava savunma tanımlama bölgesine Çin'e ait savaş uçakları ve nükleer kapasiteli bombalama uçaklarının girdiğini söyledi

06 Eylül 2021 10:06

T24 Dış Haberler

Tayvan, 19 Çin askeri jetinin kendi hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) girdiğini söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’e ait 19 savaş jeti ve nükleer kapasiteli bombalama uçağının kendi hava savunma tanımlama sahalarına girdiğini duyurdu.

Bir ülkenin toprakları ve ulusal hava sahası dışında kendi belirledikleri, yabancı uçakları takip ettikleri; teknik olarak uluslararası hava sahası konumunda olan, alanlara hava savunma tanımlama bölgesi deniyor.

Savunma Bakanlığı, Çin uçaklarını uyarmak için füze sistemlerinin harekete geçirildiğini söyledi.

Çin, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Ağustos ayında Çin’e ait 28 uçak, Tayvan hava savunma tanımlama bölgesine girmişti.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor.

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