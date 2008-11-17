Taytlar yeni pantolonlar

Taytlar renkleri ve desenleriyle günümüz modasının vazgeçilmezleri olurken desenli çoraplarla da akrabalığını sürdürüyor.Bir kıyafeti canlandırmak istiyorsak farklı parçalardan yararlanmalıyız. Renkli ve desenli taytlarda işte bu ihtiyacı karşılamak için geçen yıl tasarımcıların elinden çıktı. Podyumları gezen taytlar arasında fermuarlılar, grafik desenler, delikliker ve çiçekliler var. Üzerine uzun bir tünik ya da düz bir elbiseyle de giyilebilecek taylara ilgi çok olacak. Çünkü yeni nesil taytlar yeni ifade şekli.