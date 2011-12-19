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Taylor'un eşyası servet etti

Hollywood’un mart ayında hayatını kaybeden efsanevi ismi Elizabeth Taylor’un eşyası servet etti.

19 Aralık 2011 02:00

T24- Hollywood’un mart ayında hayatını kaybeden efsanevi ismi Elizabeth Taylor’u daha 12 yaşındayken yıldız yapan ‘National Velvet’ filminin senaryosu 170 bin 500 dolarla, tahmin edilen fiyatın 50 katından fazlasına satıldı.



Hürriyet'in haberine göre, New York’taki Christie’s müzayede evinde Taylor’ın mücevherleri, elbiseleri, sanat eserleri ve diğer eşyası için yapılan açık artırmada, 1944 yılı yapımı, lila rengi deriyle kaplı senaryo adı açıklanmayan Amerikalı bir müşteriye 170 bin 500 dolardan satıldı.


Senaryonun satış öncesi fiyatı 2-3 bin dolar olarak tahmin ediliyordu. Taylor’ın eşyası için yapılan müzayede dört gün sürdü. Müzayedede elde edilen toplam gelirin beklentileri 7’ye katlayarak 154.2 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

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