Taylor'ın resimlerine 20 milyon dolar

T24 -

Christie's müzayede evinde yapılan satışta, Vincent Van Gogh, Edgar Degas ve Claude Pissaro'nun eserlerinin yaklaşık 10 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyordu. Ancak açık arttırma sonucu eserler tahminin iki katından fazlasına alıcı buldu. Van Gogh'un, 1880 tarihli "Vue de l'asile et de la Chapelle de Saint-Remy" adlı çalışması yaklaşık 15 milyon dolarla en büyük paraya satılan eser oldu.Taylor'un babası 1963'te söz konusu çalışmayı 92 bin sterline satın almıştı. Degas'ın eseri 713 bin sterline satılırken, Pissaro'nun resmi 4,5 milyon dolara alıcı buldu. Üç eser de, geçen yıl New York ve Londra'da yapılan Elizabeth Taylor Kolleksiyonu sergisinde yer almıştı.Ünlü aktrisin güzel sanatlar kolleksiyonundan 25 eserin satışı da bugün yapılacak.Geçen Aralık ayında Taylor'ın mücevher ve mobilya gibi kişisel eşyaları 150 milyon dolara satılmıştı.Oscarlı oyuncu geçen yıl 79 yaşında Los Angeles'ta yaşama veda etmişti.