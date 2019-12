-Taylor'ın mücevherleri müzayedede NEW YORK (A.A) - 07.09.2011 - Ünlü Hollywood yıldızı Elizabeth Taylor'ın milyon dolarlık mücevherleri, New York'ta düzenlenecek bir müzayedede satışa sunulacak. Taylor'ın 30 milyon dolar değer biçilen mücevherleri arasında, 33.19 karat bir elmas yüzük ile ünlü yıldızın eşlerinden biri olan Richard Burton tarafından hediye edilen 16. yüzyıldan kalma armut şeklinde bir inci de bulunuyor. Değerli taşlara olan düşkünlüğü ile bilinen Taylor, 2002 yılında yayımlanan hatıralarında mücevherlere olan "aşkını" anlatmış, her bir parçaya nasıl sahip olduğunu ayrıntılarıyla dile getirmişti. Christie's müzayede evi uzmanları, mücevherlerin çoğunun Cartier ve Bulgari gibi mağazalardan ya da müzayedelerden alındığını açıkladı. Mücevherlerin bir çoğu, Taylor'ın eşleri tarafından kendisine hediye edilmiş. Satışa sunulan parçalar arasında, Burton'ın Taylor'a 40. doğumgünü hediyesi olarak satın aldığı, 16. yüzyıldan kalma bir elmas da bulunuyor. Kalp şeklindeki elmasın, bir doğum sırasında ölen karısının anısına Taj Mahal'i yaptıran Şah Cihan'ın yine karısı için yaptırdığı bir parça olduğu belirtiliyor. Burton, bir seferinde, "Keşke ona Taj Mahal'i de alabilseydim ama taşımak çok pahalıya patlar" demişti.