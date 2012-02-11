T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Taylor'ın koleksiyonuna servet

Elizabeth Taylor'ın sanat koleksiyonundan üç parça, yaklaşık 22 milyon dolara satıldı.

11 Şubat 2012 19:02

T24 - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık artırmada efsanevi oyuncu Elizabeth Taylor'ın sanat koleksiyonundan üç parça, yaklaşık 22 milyon dolara satıldı
 

Christie's müzayede evi, Taylor'un Bel Air'deki evinin oturma odasını süsleyen Hollandalı izlenimci ressam Vincent Van Gogh'un ''Saint-Remy Şapeli'' adlı tablosunun 16 milyon dolara alıcı bulduğunu açıkladı.


Taylor'ın babası Francis Taylor, Van Gogh'un bu eserini 1963 yılında Londra'daki Sotheby's müzayede evinden 257 bin 600 dolara kızı için satın almıştı.


Açık artırmada Fransız ressam Edgar Degas'ın oto portresi ile Claude Pissarro'nun manzara resmi ise 6 milyon dolara satıldı.


Satılan üç tablo, Taylor'un koleksiyonundaki en değerli parçalar olarak kabul ediliyordu.


Elizabeth Taylor, geçen yıl mart ayında 79 yaşında yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER

Elizabeth Taylor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24