Taylor Swift'ten porno önlemi

Amerikalı country ve pop şarkıcısı Taylor Swift’in, adının geçtiği 2 farklı porno sitesine ait alan adlarını ‘sorun yaşamamak için’ satın aldı.

Ünlü isim ve markaların isim haklarını elinde bulunduran ‘Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ adlı kuruluş, TaylorSwift.porn ve TaylorSwift.adult adlı alan isimlerinin 1 Haziran’da satışa çıkacağı açıklamıştı. Swift’in bu alan adları satışa çıkmadan hemen harekete geçtiği söylenirken, ünlü şarkıcının bu adreslerle ne yapacağı ise bilinmiyor.

Söz konusu duyuru, Microsoft’un e-mail ve çalışma programı Microsoft Office’i de ilgilendiriyor. Zira kuruluş Office.porn ve Office.adult adlı sitelerin de kullanıma açılacağını duyurdu. Ad Week’te yer alan bir habere göre söz konusu alan adlarının fiyatı 2500 doları (yaklaşık 6500 TL) bulabiliyor.

Alan adlarının dağıtımını elinde bulunduran kuruluş, 1 Haziran’da pek çok farklı ünlü ismin de geçtiği bu tip alan adlarının internetin kullanımına açılacağını duyurmuştu. Ancak Microsoft Office ve Taylor Swift gibi isimlerin erken davranabilmesi açısından, 1 Haziran öncesi bu sitelerin isim sahiplerine satılmasına başlandı. Harekete geçecek bir sonraki ünlünün kim olacağı ise şimdilik bilinmiyor.