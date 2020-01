Taylor Swift, son klibi nedeniyle ırkçılıkla suçlanıyor

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, son klibi "Wildest Dreams"te ırkçılık yapmakla suçlanıyor. "Out of Africa’ filminden referansla Etiyopya’da çekilen videoda tek bir siyah yer almıyor. Hürriyet yazarı Ece Sükan, "Wildest Dreams’ videosunun tamamen beyaz kadrosuyla Avrupa’nın Afrika’daki koloni kültürünün adeta romantikleştirildiğini yazdı.

Ece Sükan, yazısında "Böylesine bir gaf ötesi hatayı, her hareketi planlı ve programlı gözüken fenomen pop-star Taylor’ın ve profesyonel ekibinin nasıl yaptığı da oldukça ilginç tabii! Bakalım Swift bu durumu nasıl lehine çevirecek, arkadaş grubuna veya turnesine Etiyopyalı siyahi caz müzisyenlerini her an ekleyebilir!" ifadelerine yer verdi.

Ece Sükan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (6 Eylül 2015) nüshasında, "Pop prensesi Taylor Swift nereye koşuyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

MTV Müzik Ödülleri’nde ondan başka yıldız parlamadı: O, 200 milyon dolarlık servetin sahibi, kusursuz pop prensesi Taylor Swift. Hem komşu kızı hem ateşli bir feminist. Arkadaş çevresi de sağlam: Top model, oyuncu ve şarkıcılardan oluşan süperstar çetesi. Peki başarısı sürecek mi yoksa kendi kendini imha etmeye başladı mı?

Kadın dayanışmasını kola gibi pazarlayan Swift, Nuh’un gemisi tadındaki model, yazar, müzisyen, oyuncu içeren, ortalama 30 milyon takipçisi olan, başarılı, ünlü, zengin ve güzel arkadaş grubuyla, Zeki Müren’in eski TRT programlarının instagram versiyonu tadında. “Bakın bizler de sizler gibiyiz, etten kemikteniz, kız kıza buluşup, yemek yapıp, örgü örüp, Netflix’de dizi izliyoruz. Ve evet elbette kedilerimizi çok seviyoruz” mesajları vermekte. Bu grupta kimler kimler yok ki: Selena Gomez, Kendall Jenner, Cara Delevigne, Gigi Hadid, Lena Dunham ana kadroda. Son gerçekleştirdiği dünya turnesinde ise Justin Timberlake, Lisa Kudrow, Alanis Morissette, Ellen De Generes gibi isimleri sahneye çıkararak ‘sahne ışıklarını’ paylaşmayı bildi!

Ve fakat bu kusursuz profil son zamanlarda çatlak vermeye başladı. Önce ‘Bad Blood’videosunda (yukarıda), kendi kız çetesiyle savaştığı kişinin Katy Perry olduğu varsayıldı. Kadın dayanışmasından bahseden birinin, videosunda silahlarla başka bir kadını tekmelemesinin ne kadar da çelişkili olduğuna dikkat çekildi. Hatta Katy Perry, Swift’in, süper sahte bulduğu ‘kadın dayanışması savunuculuğunu’ tamamen ticari bir duruma çevirerek başka bir kadından intikam aldığı bir video yapmasının ne kadar ironik olduğunu belirttiği bir tweet attı. Swift, Perry’ye cevap vermedi. Ama Nicki Minaj ile Twitter’daki atışmalarını MTVVMA gecesinde Minaj ile birlikte düet yaparak yine lehine çevirmeyi bildi.

Son birkaç günün en hararetli tartışma konusu ise Taylor Swift’in lansmanını MTV gecesi yaptığı yeni videosu ‘Wildest Dreams’ üzerine. Neden mi? Yüksek dozda ırkçılık sebebiyle! Bir anda her kesimden eleştirilere maruz kalan yeni video, Afrika’daki koloni kültürü fantezisini canlandırıyor. ‘Out of Africa’ filminden referansla Etiyopya’da çekilen videoda tek bir siyahi, etnik insanın yer almaması günlerdir köşe yazılarına konu olmakta. ‘Wildest Dreams’ videosu tamamen beyaz kadrosuyla Avrupa’nın Afrika’daki koloni kültürünün adeta romantikleştirilmesi şeklinde. Böylesine bir gaf ötesi hatayı, her hareketi planlı ve programlı gözüken fenomen pop-star Taylor’ın ve profesyonel ekibinin nasıl yaptığı da oldukça ilginç tabii! Bakalım Swift bu durumu nasıl lehine çevirecek, arkadaş grubuna veya turnesine Etiyopyalı siyahi caz müzisyenlerini her an ekleyebilir!

