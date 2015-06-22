Apple Taylor Swift karşısında geri adım attı

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Taylor Swift son albümü 1989'un 30 Haziran'da hizmete girecek olan internetten müzik dinleme platformu Apple Music'ten kaldırılması kararını aldı.

Swift, karara gerekçe olarak Apple'ın yeni platform için müşterilere tanıdığı 3 aylık ücretsiz deneme süresi boyunca şarkıcılara, yapımcılara ve söz yazarlarına herhangi bir ödeme yapmayı kabul etmemesini gösterdi.

Apple Music'in deneme süresi boyunca şarkıların dinlenmesinden hiçbir şekilde gelir elde edemediklerini ifade eden Swift, yazdığı açık mektupta Apple'ın bu uygulamasını 'Adil değil' sözleriyle eleştirdi.

Apple'ın bu tür masrafları karşılayabilecek güçte bir şirket olduğunu belirten Swift, "Tarihi boyunca cömertliğiyle bilinen bu şirketin son kararı karşısında şok oldum ve hayal kırıklığına uğradım" dedi.

"Yazdıklarım şımarık bir çocuğun şikayetleri değil" diyen Swift, kendi çevresindeki tüm sanatçıların da Apple'ın bu tutumundan rahatsız olduğunu savundu ve "Ancak konuşmaya çekiniyorlar çünkü hepimiz Apple'a büyük saygı duyuyoruz" dedi.

"Apple'ın ne kadar akıl almaz bir biçimde başarıya ulaştığını hepimiz biliyoruz. Bu muhteşem şirketin sanatçılara, söz yazarlarına ve yapımcılara üç aylık deneme süresi boyunca gerekli ödemeleri yapacak güçte olduğunu da biliyoruz" diyen Swift, sözlerine "Üç ay hiç para almandan geçirilmesi için çok uzun bir süre. İnsanlardan karşılıksız emek istemek de adil değil" diyerek devam etti.

'Biz sizden bedava iPhone istemiyoruz'

Apple'a 'politikanızı değiştirin' çağrısı yaparak mektubunu sonlandıran Swift, bir değişikliğe gidilmesi halinde albümü 1989'un tekrar Apple Music'te yer almasından memnun olacağını ifade etti.

Swift, "Biz sizden bedava iPhone istemiyoruz. Siz de lütfen bizden bedelsiz şarkı talep etmeyin" dedi.

Şu ana kadar Apple'dan Taylor Swift'in mektubuna herhangi bir yanıt gelmiş değil.

Apple Music uygulaması 30 Haziran'da hizmete girdiğinde kullanıcılar Taylor Swift'in 1989 haricindeki diğer albümlerine ulaşabilecek.

Apple Music uygulaması ABD'de aylık 9,99 dolara satışa çıkacak. Aileler için ise paket fiyatı 14,99 dolar olacak.

Apple aboneliklerden elde edilen gelirin yüzde 70'inin müzik endüstrisine aktarılacağını açıklamıştı.

Taylor Swift daha önce de Spotify müzik sitesinden tüm albümlerini geri çekmiş, gerekçe olarak da internet üzerinden müzik dinleme hizmetlerinin albüm satışlarını olumsuz etkilemesini göstermişti.

Apple geri adım attı

Bunun üzerine Twitter'dan açıklama yapan Apple Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, 'Apple Music, ücretsiz seçenekler de dahil olmak üzere sanatçılara yayın ödemesi yapacak.

Taylor Swift ve Indie sanatçıları, sizi duyuyoruz. Sevgiler, Apple.

Taylor Swift'te Twitter'dan yaptığı açıklamayla takipçilerine teşekkür ederek Apple'nin kendilerini dinlediğini aktardı.