"Taylor Swift oğlumuzun hayatını kurtardı"

37 yaşındaki aktris Jaime King, yakın arkadaşı, ünlü şarkıcı Taylor Swift’in hakkında bir açık mektup kaleme aldı. Swift'in hayatında gördüğü en samimi insan olduğunu söyleyen King, "Taylor, kalp rahatsızlığı bulunan oğlum için büyük bir bağış yaptı ve onun hayatını kurtardı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'li ünlü aktris ve model Jaime King, 'en yakın arkadaşım' dediği ünlü şarkıcı Taylor Swift hakkında bir açık mektup yazdı. İkinci oğlu Leo’nun doğuştan kalp hastası olarak dünyaya geldiğini söyleyen King, mektubunda şunları yazdı:

"Taylor Swift’in görebileceğiniz en özverili insanlardan biri. Ve bunları pek çok kişi bilmiyor çünkü Taylor yaptığı iyilikleri sessizce hallediyor. Bir süre önce oğlumuza BAT (Büyük arterlerin transpozisyonu ) teşhisi kondu. Küçük oğlumuz, hem bizim için hem tüm ailemiz için travmatik, korkutucu bir kalp ameliyatı geçirdi. Bunu yalnızca birkaç yakın dostumuz biliyordu. Kendimizi izole edilmiş ve kafası karışık hissettik. Leo’nun vaftiz annesi olarak Taylor, onun doğum gününde hastaneye büyük bir bağışta bulundu. Bu hem bize, hem de bu hastalıkta mücadele eden herkes için çok önemli bir hediyeydi. Zor günlerimizde hep yanımızda oldu, bize yalnız olmadığımızı hissettirdi"

Jaime King ve Taylor Swift’in arkadaşlıkları daha çok yeni olsa da, King onu en yakın arkadaşlarından biri olarak görüyor.