Taylor Swift, New York Üniversitesi'nden fahri doktora aldı

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ABD’li şarkıcı Taylor Swift, New York Üniversitesi’de güzel sanatlar bölümünden fahri doktora aldı. Swift, üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

New York’ta Yankee Stadyum’unda gerçekleşen törene katılan 11 Grammy ödüllü Taylor Swift, müzik kariyeri nedeniyle eğitimini lisede bıraktığını anlattı.

Swift, “New York Üniversitesi’ne, beni teknik olarak, kağıt üzerinde olsa da doktor yaptıkları için teşekkür ediyorum. Acil bir durum olduğunda arayacağınız türden bir doktor değil, tabii acil durumdan kastınız akılda kalıcı bir şarkı duymaya ihtiyacınız olması değilse” dedi.

Swift, yeni mezun olanlara “Asla denemekten utanmayın. Çabasızlık bir mittir.” dedi.