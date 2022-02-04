Taylor Swift, New York Üniversitesi'nde bir derse konu oldu

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ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından New York Üniversitesi'nin Clive Davis Enstitüsü'nde 2022'nin bahar dönemi itibariyle Taylor Swift hakkında bir ders verilmeye başlandı.

Variety'nin haberine göre Rolling Stone dergisinde çalışan gazeteci Brittany Spanos tarafından verilen derste öğrenciler "Swift'in müzisyen, iş insanı, country şarkıcısı ve pop ikonu olarak gelişimini inceleyecek".

Spanos, "10 yıl önce yazmaya başlamamdan bu yana Taylor Swift hakkında haberler yapıyorum. Daha uzun süredir ise onun çok büyük bir hayranıyım. Swiftie uzmanlığımı bir grup zeki öğrenciyle paylaşmak benim için bir onur" dedi.

Derste aynı zamanda telif hakkı gibi konularında ele alınacağı belirtildi. Derse Swift'in kendisinin de davet edildiği ancak henüz bir yanıt vermediği ifade edildi.

Öğrencilerin derse büyük ilgi gösterdiği ve uzun bir bekleme listesi oluştuğu aktarıldı.