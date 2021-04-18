Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı

Taylor Swift, uzun süredir The Beatles'a ait olan en çabuk bir numaraya oturan üç albüm çıkarma rekorunu kırdı.

Swift, son albümleri Folkore, Evermore ve 2008 tarihli Fearless'ın yeniden kaydedilmiş versiyonu sayesinde sadece 259 günde bir numaraya oturan üç albüme imza atmayı başardı.

Rekorun önceki sahibi, Help!, Rubber Soul ve Revolver albümleriyle 364 günde üç kez listelerin ilk sırasına oturan The Beatles'tı.

Swift, Yılın Albümü dalında üç kez Grammy Ödülü kazanan ilk kadın sanatçı olarak da tarihe geçmişti.