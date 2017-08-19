Taylor Swift 250 milyon takipçisine veda etti

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Taylor Swift; twitter, Instagram ve Facebook üzerindeki 250 milyonu aşkın takipçisine sessiz sedasız veda etti.

Geçtiğimiz hafta DJ David Mueller tarafından cinsel tacize maruz kaldığına dair bir mahkemeye çıkan 27 yaşındaki şarkıcı, tazminat davasının kazanan tarafı olmuştu.

Bazı hayranları ABD'li yıldızın sosyal medya hesaplarının hacklendiğini öne sürdü. Bazı hayranları ise Swift’in dava sonrasında depresyona girdiğini iddia etti.