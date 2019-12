-TAYLOR 79. DOĞUM GÜNÜNÜ HASTANEDE GEÇİRİYOR LOS ANGELES (A.A) - 28.02.2011 - Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor, 79. doğum gününü, kalp yetmezliğinden yattığı hastanede geçiriyor. Cedars-Sniai Tıp Merkezi'nde yatan Taylor için, taburcu olduktan sonra doğum günü partisi düzenlenecek. Taylor, daha önce sırtını, kalçasını kırdı; selim beyin uru ameliyatı, cilt kanseri, zatürre geçirdi. Şimdi hastanede bu gece Oscar'ı "The King's Speech: Zoraki Kral" filminin kazanması için dua ediyor. Henüz 12 yaşındayken 1944'te Mickey Rooney ile (90) at sevgisi işlenen filmde oynayan Elizabeth Taylor, "Kim Korkar Hain Kurttan: Who's Afraid of Virginia Woolf" filmi ile 1966'da, 1960'ta "Butterfield 8" filmleriyle en iyi kadın oyuncu Oscarı kazandı. Taylor, sekiz evliliğinin ikisini Galler'in İngiliz oyuncusu Richard Burton ile (1925-1984) yaptı, son evliliğinde tüm dünyayı salladı. Kendisinden 20 yaş küçük, kadın dövmekten hapse giren, on parmağında poker kartı taşıyan inşaat işçisi Larry Fortensky ile 1991 yılında evlenen Taylor, nikah yeri olarak Michael Jackson'un Neverland Çiftliği'ni seçti. Elizabeth Taylor, Reuters, Associated Press, Agence France Presse (AFP) gibi dünyanın büyük haber ajanslarına şu ilhamı veren flaşı attırmıştı: "Elizabeth Taylor, 8. evliliğinde, Hazreti Süleyman'ın feraset ve dirayetini kullanarak kreatörlerin sundukları arasında gelinliğini nihayet seçti."