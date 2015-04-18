Taylandlı aile 2 yaşında ölen kızlarının bedenini dondurdu!

Taylandlı bir aile Ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle hayatını kaybeden iki yaşındaki kızları Matheryn Naovaratpong’un bedenini “bilimin ilerlemesiyle bir gün yeniden hayata döndürülebileceği” inancıyla -196 derecede dondurdu.

Küçük kızı dondurma işlemini Arizona merkezli Alcor isimli şirketin 80 bin dolara gerçekleştirdiği açıklanırken, Matheryn’in beynini bu şekilde saklamanın aileye yılda 770 dolara mâl olacağı belirtildi. -

Matheryn’in her ikisi de bilim insanı olan ebeveynlerinin onu kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığı ancak 12 kez beyninden ameliyat olan, 20 radyoterapi ve 20 de kemoterapi seansına giren küçük kızın yaşama tutunmayı başaramadığı açıklandı.

Küçük kızın babası Dr. Sahatorn Naovaratpong, Motherboard internet sitesine verdiği röportajda, “Hem onun vücudundan alınan kanser hücrelerini hem de beynini gelecekteki araştırmalar için saklama kararı aldık” dedi.

Taylandlı baba kızlarının bedenini bu şekilde saklayarak gelecekte yapılacak kanser araştırmalarına da yardımcı olduklarına inandığını da söyledi.

“Anlamsız bir iyimserlik içinde olmadıklarını ancak umutlu olduklarını” söyleyen Naovaratpong, “Alcor kızımın bir gün yeniden nefes alma olasılığını canlı tutuyor” dedi.

Taşıyıcı anne yardımıyla dünyaya geldi

Taylandlı doktor baba, kızının zaten modern bilim sayesinde, taşıyıcı bir anne yardımıyla dünyaya geldiğini söyledi ve kanser tedavilerinin gelişip, laboratuvarda yeni organlar yaratma imkânlarının artması ile kızının hayata dönme şansını elde edebileceğini düşündüğünü de belirtti.

Naovaratpong çifti gelecekte kendi bedenlerini de Alcor yardımı ile dondurmayı planladıklarını ve bu sayede eğer bir gün kızları hayata geri döndürülebilirse yalnız olmayacağını da söyledi.