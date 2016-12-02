T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tayland'ın yeni kralı ilan edildi

64 yaşındaki Vajiralongkorn, parlamentodan yapılan daveti kabul ederek 67 milyon nüfuslu ülkenin yeni kralı oldu

02 Aralık 2016 00:31

Tayland'ın Veliaht Prensi Maha Vajiralongkorn, ülkenin yeni kralı ilan edildi.

Ülkedeki televizyon kanallarından yapılan yayında, 64 yaşındaki Vajiralongkorn, parlamentodan yapılan daveti kabul ederek 67 milyon nüfuslu ülkenin yeni kralı oldu. Vajiralongkorn, yaptığı açıklamada, "Tayland halkı için bu daveti resmen kabul ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Tayland Parlamento Başkanı Pornpetch Wichitcholchai, iki gün önce meclisin, kabinenin prensin tahta çıkış sürecini talep eden önergesini aldığını ve süreci başlattığını açıklamıştı. 

Tayland'da 70 yıldır tahtta bulunan Kral Bhumibol Adulyadej,13 Ekim'de akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Başbakan Prayuth Çan-oça, 88 yaşındaki Kral Bhumibol'un ölümünün ardından hükümet yetkilileri için bir yıllık yas ilan etmişti. 
Maha Vajiralongkorn, Bhumibol'un tek varisi. 

Vajiralongkorn, 1972 yılında prens ilan edilmişti. 

 

Yeni kral marjinal tarzıyla dikkat çekmişti

Maha Vajiralongkorn, havalimanındaki askeri karşılama sırasında marjinal tarzıyla dikkat çekmişti.

ETİKETLER

taylandkralMaha Vairalongkorn

İlgili Galeri

İşte Tayland'ın yeni kralı!

İlgili Haberler

Tayland'ın 52 yıllık kralı hayatını kaybetti

Akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kral Bhumibol’un, diyaliz desteği aldığı kaydedilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24