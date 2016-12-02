Tayland'ın yeni kralı ilan edildi

Tayland'ın Veliaht Prensi Maha Vajiralongkorn, ülkenin yeni kralı ilan edildi.

Ülkedeki televizyon kanallarından yapılan yayında, 64 yaşındaki Vajiralongkorn, parlamentodan yapılan daveti kabul ederek 67 milyon nüfuslu ülkenin yeni kralı oldu. Vajiralongkorn, yaptığı açıklamada, "Tayland halkı için bu daveti resmen kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tayland Parlamento Başkanı Pornpetch Wichitcholchai, iki gün önce meclisin, kabinenin prensin tahta çıkış sürecini talep eden önergesini aldığını ve süreci başlattığını açıklamıştı.

Tayland'da 70 yıldır tahtta bulunan Kral Bhumibol Adulyadej,13 Ekim'de akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Başbakan Prayuth Çan-oça, 88 yaşındaki Kral Bhumibol'un ölümünün ardından hükümet yetkilileri için bir yıllık yas ilan etmişti.

Maha Vajiralongkorn, Bhumibol'un tek varisi.

Vajiralongkorn, 1972 yılında prens ilan edilmişti.

Yeni kral marjinal tarzıyla dikkat çekmişti

Maha Vajiralongkorn, havalimanındaki askeri karşılama sırasında marjinal tarzıyla dikkat çekmişti.