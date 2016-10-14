İşte Tayland'ın yeni kralı!

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej, 88 yaşında akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi.
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Kralın ölümünün ardından yerine tek varisi olan oğlu 64 yaşındaki Maha Vajiralongkorn’un geçmesi bekleniyor. Kral'ın varisi sandaletli, düşük bel pantolonlu, atletli ve dövmeli görüntüsüyle dünyanın gündemine oturmuştu.
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Kral Bhumibol, babası Mahidol’un Harvard Üniversitesinde tıp öğrenimi, annesinin de Simmons College’de hemşirelik öğrenimi gördüğü sırada, ABD'nin Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde 5 Aralık 1927 tarihinde ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.
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Krala (solda), "toprağın gücü" anlamına gelen Bhumibol Adulyadej adı verildi.
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ki yaşındayken babasını kaybeden Bhumibol, 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar ailesiyle birlikte İsviçre’de yaşadı. 1946 yılında ağabeyinin ani ölümü üzerine tahta çıkan Bhumibol, Tayland’ın kalkınmasına yaptığı katkılarla biliniyor.
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Ordudan siyasete, Budist rahiplerinden iş dünyasına ve geniş halk kesimlerine kadar Tayland halkının çok sevdiği Kral Bhumibol (sağda), entelektüel çalışmalarıyla da tanınıyordu.
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70 yıl boyunca tahtta kalan Bhumibol, dünyanın en uzun süre tahtta kalan kralı oldu.
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Bhumibol'un hayatını kaybetmesinin ardından ülkede, hükümet yetkilileri için 1 yıllık yas ilan edildi.
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Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha, "Bhumibol şimdi cennette ve Tayland halkını izliyor olacak" dedi.
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Tayland Veliaht Prensi Maha Vairalongkorn (65) Almanya’nın Münih Havalimanı’nda yanında metresi, üzerinde kısa bir atlet, düşük bel pantolon ve parmak arası terliklerle görüntülendikten sonra dünyanın gündemine oturmuştu.
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Veliahtın dövmeli kollarını da ortaya seren fotoğraf, Tayland’da şok etkisi yaratmış, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girmişti. (Kaynak: Habertürk)