-Tayland'da ölü sayısı 315 BANGKOK (A.A) - 18.10.2011 - Tayland'da muson yağmurlarının yol açtığı selde ölenlerin sayısı 315'e yükseldi. Seller hayatı felç etmeye devam ederken, sel sularının deniz düzeyinden sadece iki metre yüksekte bulunan başkent Bangkok'un kuzeyinden girişini engellemek için 1 milyon adet kum torbası yerleştirildi. Bangkok Valisi Sukhumbhand Paribatra, sel sularının başkentin kuzeyinde inşa edilen 6 kilometrelik savunma duvarını aşma ihtimali bulunduğunu belirterek, duvarın birkaç gün içinde güçlendirilmesi gerektiğini, kent sakinlerinin tehlikenin geçeceği ümidiyle tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini kaydetti. Paribatra, "Bangkokluları paniğe sevk etmek istemiyoruz. Ancak, değerli eşyalarınızı ve elektronik aletleri güvenlik gerekçesiyle yer seviyesinden yükseğe taşımanızda fayda var'' dedi. Temmuz ayından beri etkili olan seller, Tayland'ın neredeyse üçte ikisini sular altında bıraktı.