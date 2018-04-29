Tayland'dan Facebook'a uyarı: Monarşiyi eleştiren içeriği kaldırın

Askeri cunta kontrolündeki Tayland'da yetkililer, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kraliyeti eleştiren içeriğin kaldırılmaması durumunda yasal süreç başlatılacağını açıkladı.

Tayland'dan erişilebilen sayfalarda yer alan 130'dan fazla içeriğin gelecek Salı gününe kadar kaldırılması istendi.

Facebook, hükümetlerden gelen bu tarz talepleri dikkate aldıklarını ve yerel yasalara aykırı durumlarda taleplere uyacaklarını belirtiyor.

2014'ten bu yana cunta yönetiminde olan Tayland'da "krala ihanet" yasası kapsamında, monarşiye karşı yapılan herhangi bir eleştiri ceza unsuru sayılabiliyor.

Kraliyet ailesine hakaret eden biri 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

22 Mayıs 2014'te yapılan askeri darbenin ardından ülkede internete sansür getirildi, binlerce sayfa yasaklandı. Medya organlarının kontrolü de cunta yönetimine geçti.

Geçen yıl da Google, ülke yetkililerinin talebi gereğince, monarşiyi aşağıladığı iddia edilen içeriğe Tayland'dan ulaşılmasını engellemişti.

Anayasal monarşiyle yönetilen Tayland'da kraliyet ailesi, iş dünyasının zengin elitleri ve askeri gücün himayesi altında.

Askeri darbeden bu yana, Tayland'da kraliyet ailesine hakaret ettiği suçlamasıyla 100'den fazla kişiye ceza verildi.

Geçen ay 7 kişi aynı suçlamayla tutuklandı. Hakaret yasasını 10'dan fazla kez çiğnemekle suçlanan bir avukat hakkında, 150 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

2015'te Facebook'ta dönemin kralı Bhumibol'un en sevdiği köpeğinin fotoğraflarını paylaşan bir kişiye "içeriğin kralla dalga geçtiği" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verilmişti.