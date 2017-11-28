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Dünya

Tayland'daki ünlü fil sahibini öldürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Tayland'da çeşitli filmlerde ve reklamlarda yer alan ünlü fil, sahibinin üzerine oturarak ölümüne neden oldu

28 Kasım 2017 22:10

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Tayland\'da çeşitli filmlerde ve reklamlarda yer alan ünlü fil, sahibinin üzerine oturarak ölümüne neden oldu.
Tayland\'ın kuzeyinde yer alan Chiang Mai kentinde Pazartesi günü gerçekleşen olayda, Somsak Riengngen beş ton ağırlığındaki filinin zincirlerini çıkardı. Ekasit ismindeki fil, zincirlerinden kurtulduktan sonra yaklaşık beş adım atıp sahibi Riengngen\'e saldırdı ve 54 yaşındaki adamı üzerine oturarak öldürdü.
Geçici bir sözleşmeyle Nisan\'a kadar Chiang Mai Hayvanat Bahçesi\'nde tutulan Ekasit, çeşitli filmlerde ve reklamlarda yer alması sebebiyle yerel halk tarafından tanınıyordu. Fillerin yaygın olarak turizm servislerinde kullanıldığı Tayland\'da, Ekasit de ziyaretçileri eğlendirmek için eğlence sektöründe çalıştırılıyordu. Hayvan hakları savunan Peta, konuyla ilgili olarak, filin sahibinin ölümünün trajik olduğunu, ancak, fillerin alıkoyulmasının sonuçlarını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
Temmuz ayında World Animal Protection tarafından yayınlanan rapor, Asya geneline oranla Tayland\'daki fillerin turizm endüstrisinde iki kat daha fazla ve \"uygunsuz durumlarda\" çalıştırıldığını ortaya koyuyor.

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