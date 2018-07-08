Tayland'daki mağarada mahsur kalan çocuklardan en az 2'si kurtarıldı

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarmak için başlatılan operasyonda, 2 çocuk gün ışığına yeniden kavuştu. Yetkililer, 4 çocuğun da kısa süre içinde mağaradan yürüyerek çıkmasını beklediklerini söyledi.

Reuters'a konuşan Taylandlı bir yetkili, mağaradan çıkarılan ilk iki çocuğun yakınlardaki bir hastaneye götürüldüğünü aktardı. Daha sonra kurtarılan dört çocuğun ise mağaranın ana girişine ulaşmak için yaklaşık 4 kilometre daha yürümesi gerektiği ifade edildi.

Çocukların kurtarılması için bugün başlatılan operasyonda 30'u yabancı 5'i Taylandlı, 5'i de ordu mensubu 40 dalgıç yer alıyor. Operasyon öncesinde medyanın bölgeden ayrılması istendi. Medyanın görüntü alması engellenmeden hemen önce mağaranın girişi brandalarla kapatıldı. Bölgeye onlarca dalgıçın giriş yaptığı ve kamyonlarla dalış tüpleri getirildiği gözlendi.

Tehlikeli olan kurtarma operasyonunda her çocuğa bir dalgıçın eşlik etmesi planlanıyor. Çocuklar mağaradan tek tek çıkarılacak. Kurtarma operasyonu çalışmaları sırasında birkaç gün önce bir dalgıç hayatını kaybetmişti. Çocukların ve antrönerlerinin bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi beş saatte ulaşabildiği suyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Çocuklardan bazılarının iyi yüzme bilmemesi endişeleri artırıyor.

2 hafta önce Tham Luang mağarasının 4 km içinde sıkışan çocukları kurtarmaya çalışan dalgıçlar, zifiri karanlıkta yüzecek, tırmanacak ve dalış yapacak. Her çocuğa mağaradan çıkması için iki dalgıç eşlik edecek. Dönüş yolculuğu yaklaşık 6 saat sürecek.

Operasyonun en zorlu anı, dönüş yolunun ortasındaki "t-kavşağı" olacak. Bu kavşak o kadar dar ki, dalgıçların burayı geçmek için hava tanklarını da çıkarmaları gerekecek. Daha sonraki aşamada dalgıçlar, "ileri üs" olarak belirlenen noktada dinlenecek. Operasyon, dalgıçların çocukları yürüyerek mağaradan çıkarması ile son bulacak, grup, tedavi için Chiang Rai şehrindeki bir hastaneye sevk edilecek.