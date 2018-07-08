12 çocuk mahsur kalmıştı; Tayland'daki mağarada kurtarma operasyonu başladı

Tayland'da 12 çocuk ve antrenörlerinin mahsur kaldığı mağaradaki kurtarma operasyonu başladı. Operasyonda 30'u yabancı 5'i Taylandlı 5'i de ordu mensubu 40 dalgıç yer alıyor.

Operasyon öncesinde medyanın bölgeden ayrılması istendi. Medyanın görüntü alması engellenmeden hemen önce mağaranın girişi brandalarla kapatıldı. Bölgeye onlarca dalgıçın giriş yaptığı ve kamyonlarla dalış tüpleri getirildiği gözlendi.

Operasyonun hava koşullarına bağlı olarak 3-4 gün sürebileceği belirtiliyor. Taylandlı yetkililer dün mağaradaki oksijenin azalması ve yeni yağış beklenmesi nedeniyle endişelendiklerini, bu yüzden kurtarma operasyonuna hız kazandırılması gerektiğini açıklamışlardı.