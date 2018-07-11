Tayland'daki mağarada gerçekleşen kurtarma operasyonunun filmi yapılıyor

Son iki haftadır bütün dünyanın kilitlendiği Tayland’daki bir mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılma operasyonu, dün (10 Temmuz) akşam saatlerinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi bu hikayenin filmi ise yapım aşamasında.

Tayland’daki mağarada günler boyu mahsur kalan çocukların hikayesini artık duymayan kalmadı. Her açıdan bir film gibi olan bu destansı hikayenin kahramanları, bir sinema filmiyle ölümsüzleşecek.

12 çocuk, 25 yaşındaki antrenörlerinin koçluğunda, dönüş yolunda sıkıştıkları mağarada, yine aynı antrenör sayesinde hayatta kaldılar. Mağara içerisinde çocuklara sürekli olarak meditasyon yaptıran koç, tek başına bütün çocukların moralini yüksek tuttu. Toplamda 3 hafta süren kurtarma işlemlerinde, mağaradan en son çıkan da yine kendisi oldu.

Film yapım şirketi Pure Flix Entertainment, bu benzersiz hikayeyi çok da vakit geçmeden beyaz perdeye taşımak için hazırlanıyor. Şirketin ortakları arasında bulunan Michael Scott, olayın çok dokunaklı olduğunu ve üzerine çalışacaklarını açıkladı.

23 Haziran’dan bu hafta başına kadar mağarada kalan, çocuklara yardım götüren profesyonel bir dalgıç, derin ve oldukça dar dehlizlerden geçerken yolunu kaybetti. Oksijen tüpü tükenen dalgıç, mağara içinde hayatını kaybetti. Operasyon boyunca yaşanan tek can kaybı da buydu.

Yapım şirketi kurtarma operasyonlarını yakından takip etti, çıkan çocukları karşıladı. Herkesin öyküsünü dinleyen şirket, bu verilen hepsini de filmin yapım sürecinde kullanacak.

Taylandlı yatırımcıların söz konusu film projesini duyar duymaz Pure Flix’e ulaştığı söyleniyor. Yani finansal konuda film için herhangi bir engel de bulunmuyor.

Sinema tarihinde benzer hikayelerin beyaz perdeye aktarıldığı pek çok film var. Genelde bu filmler olayların üzerinden biraz zaman geçince çekilirler. Sıcağı sıcağına böyle bir işe kalkışmak, mümkün mertebe işin sosyal sorumluluk boyutunu da üstlenmeyi gerektiriyor. Belki de filmin geliriyle ülkedeki çocuk futbolculara destek sağlanabilir.