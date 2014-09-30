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Dünya

Tayland’da turistlerin güvenliği ‘kimlik bileklik’le sağlanacak

Tayland, iki hafta önce gerçekleşen turist cinayetinin ardından güvenlik için turistlere kimlik şeklinde bileklik dağıtma kararı aldı

30 Eylül 2014 22:58

Tayland'da iki hafta önce, Hannah Witheridge (23) ve David Miller (24) adlı iki İngiliz turistin ölü bulunmasının ardından, ülkeye gelen turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kimlik şeklinde bileklikler dağıtılmasına karar verildi.

Turistlere dağıtılacak bilekliklerin üzerinde isim ve otellerinin adları yazılı olacak. Bilekliklerin turistlerin güvenliklerini sağlayacağını düşündüklerin söyleyen Tayland Turizm Bakanlığı sözcüsü, turistlerin kaybolmaları ya da otele gidemeyecek kadar sarhoş olmaları gibi durumlarda, güvenliğin otele kadar onlara refakat edeceğini belirtti.

 

İlk önce Koh Tao'da denenecek

 

Bakanlığın projesi ilk etapta iki İngiliz vatandaşının ölü bulunduğu Koh Tao adasında hayata geçirilecek, başarı olması halinde ise tüm turistik bölgelerde uygulanacak.

Tayland'ın dalış sporuyla ünlü adalarından Koh Tao'da erkek ve kadın iki İngiliz turist, bir plajda çıplak halde ölü bulunmuş, otopside kadın turiste tecavüz edildiği ortaya çıkmıştı.

Cunta yönetiminin lideri Başbakan General Prayut Çan-oça, "Kadın turistin bikini giyerek güvende olmayı beklememesi gerektiği" yorumu tepki alınca özür dilemek zorunda kalmıştı.

 

Küçük yaştaki kıza tecavüze idam

 

Tayland’ın tatil şehri olan Hua Hin şehri ceza mahkemesi, Temmuz ayında genç bir kıza önce tecavüz edip sonra öldüren demiryolları işçisine idam kararı verdi.

Demiryolları işçisi Wanchai Sangkhao (22), 13 yaşındaki bir kıza önce tecavüz edip sonra öldürmüştü. Sangkhao, genç kızı, hala nefes alıyorken vagonun arka penceresinden aşağı attı. Adli tıp raporuna göre genç kızın hayatını kaybetme sebebi düşme darbesiydi.

Sangkhao 15 yaşından küçük bir kıza tecavüz için 9 yıl, gece vakti toplu taşıma aracında hırsızlıktan 5 yıl, kızın cesedini saklamaktan 1 yıl, uyuşturucu kullanımından 6 ay aldı; bunların yanında cinayet işlediği için cezası ağırlaştırıldı ve hakkında idam kararı verildi.

Sangkhao’ya tecavüz esnasında yardım eden Nattakorn Chamnarn (19), kendisinin cinayet ile bir alakası olmadığını söyledi. Chamnarn da, küçük yaştaki bir kıza tecavüze yardımdan 6 yıl hapse mahkum edildi. (AA)

 

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