Tayland'da tartışmalı idam kararları

Tayland'ın güneyindeki turistik Koh Tao adasında geçen yıl biri 23 diğeri 24 yaşındaki

iki İngiliz turistin öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Cinayet ve tecavüzle

suçlanan iki Myanmarlı göçmen işçi ölüm cezasına çarptırıldı.

Davanın hakimi, kararını açıklarken yasalar uyarınca cinayet suçunun ölümle

cezalandırıldığını söyledi. Hakim, 23 yaşındaki İngiliz kadının cesedi üzerinde yapılan

incelemede zanlıların DNA izlerinin bulunduğuna dikkat çekerek tecavüz fiilinin de göz

önünde bulundurulduğunu kaydetti.

'İfadeler işkenceyle alındı'

Zanlılar, gözaltına alındıktan sonra polise verdikleri ilk ifadede suçlamaları kabul etmiş

ancak daha sonra ifadelerini geri almışlardı. Savunma avukatlarına göre ifadeler

işkenceyle alındı. Davayı izleyen

insan hakları örgütlerine göre dava, "zenginlik ve

gücün belirleyici olduğu ve suçun düşük ücretli göçmen işçilerin üzerine yıkıldığı bir

adalet sistemi trendini" ortaya koyuyor.

'Kanıtlar

yetersiz'

Göçmen İşçilerin Haklarını Koruma Ağı'ndan Andy Hall, Tayland yargısını eleştirdi.

Hall, "Kararın esas alındığı kanıtların kurallara uygun şekilde toplanıp

değerlendirilmediği ve bunların yetersiz olduğuna inanıyoruz" dedi. Hall, zanlılara

yöneltilen suçların tartışmasız bir şekilde kanıtlanamadığını söyledi.

İşçilerin memleketi Myanmar'da tepki

Karar komşu ülke Myanmar'da tepkiyle karşılandı. Kararın protesto edileceği

söylentileri üzerine başkent Rangun'daki Tayland Büyükelçiliği çevresinde geniş

güvenlik önlemleri alındı.