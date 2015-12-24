Tayland'da tartışmalı idam kararları

Tayland'ın güneyindeki turistik Koh Tao adasında geçen yıl biri 23 diğeri 24 yaşındaki
iki İngiliz turistin öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Cinayet ve tecavüzle
suçlanan iki Myanmarlı göçmen işçi ölüm cezasına çarptırıldı.
Davanın hakimi, kararını açıklarken yasalar uyarınca cinayet suçunun ölümle
cezalandırıldığını söyledi. Hakim, 23 yaşındaki İngiliz kadının cesedi üzerinde yapılan
incelemede zanlıların DNA izlerinin bulunduğuna dikkat çekerek tecavüz fiilinin de göz
önünde bulundurulduğunu kaydetti.
'İfadeler işkenceyle alındı'
Zanlılar, gözaltına alındıktan sonra polise verdikleri ilk ifadede suçlamaları kabul etmiş
ancak daha sonra ifadelerini geri almışlardı. Savunma avukatlarına göre ifadeler
işkenceyle alındı. Davayı izleyen
insan hakları örgütlerine göre dava, "zenginlik ve
gücün belirleyici olduğu ve suçun düşük ücretli göçmen işçilerin üzerine yıkıldığı bir
adalet sistemi trendini" ortaya koyuyor.
'Kanıtlar
yetersiz'
Göçmen İşçilerin Haklarını Koruma Ağı'ndan Andy Hall, Tayland yargısını eleştirdi.
Hall, "Kararın esas alındığı kanıtların kurallara uygun şekilde toplanıp
değerlendirilmediği ve bunların yetersiz olduğuna inanıyoruz" dedi. Hall, zanlılara
yöneltilen suçların tartışmasız bir şekilde kanıtlanamadığını söyledi.
İşçilerin memleketi Myanmar'da tepki
Karar komşu ülke Myanmar'da tepkiyle karşılandı. Kararın protesto edileceği
söylentileri üzerine başkent Rangun'daki Tayland Büyükelçiliği çevresinde geniş
güvenlik önlemleri alındı.